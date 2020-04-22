روحاني لأمير قطر: السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن"، داعيا الى "السعي لاستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والأمن الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة"، معبراً عن أسفه "لاستمرار غارات التحالف السعودي على اليمن التي ادت إلى تدميره وقتل أهله".
ودعا روحاني كذلك إلى "تكاتف دول العالم في مكافحة فيروس كورونا في الظروف الراهنة، فعلى دول العالم أن تتخذ موقفها من العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي تعتبر انتهاكا للقواعد الدولية"، مبيناً أن "استمرارها في الظروف الراهنة القاسية والحيلولة دون حصولنا على قرض من صندوق النقد الدولي يناقض المبادئ الإنسانية".
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