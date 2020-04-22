روحاني لأمير قطر: السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن

اعتبر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ في ​اتصال​ هاتفي مع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "​السعودية​ ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في ​اليمن​"، داعيا الى "السعي لاستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، و​الأمن​ الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة"، معبراً عن أسفه "لاستمرار غارات ​التحالف السعودي​ على اليمن التي ادت إلى تدميره وقتل أهله".

ودعا روحاني كذلك إلى "تكاتف دول العالم في مكافحة ​فيروس كورونا​ في الظروف الراهنة، فعلى دول العالم أن تتخذ موقفها من ​العقوبات الأميركية​ ضد إيران، والتي تعتبر انتهاكا للقواعد الدولية"، مبيناً أن "استمرارها في الظروف الراهنة القاسية والحيلولة دون حصولنا على قرض من ​صندوق النقد الدولي​ يناقض المبادئ الإنسانية".