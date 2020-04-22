أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، عن تسجيل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتلك الإصابات توزعت على محافظات بغداد و البصرة و المثنى، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في العاصمة العراقية بغداد".
وولفتت الوزارة في بيان إلى أن "أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 53 حالة"، مؤكدة "فحص 1782 نموذجا في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1602، والوفيات 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1096".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.