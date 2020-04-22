تسجيل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة في ​العراق​، عن تسجيل 28 إصابة وحالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، وتلك الإصابات توزعت على محافظات ​بغداد​ و ​البصرة​ و المثنى، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في العاصمة العراقية بغداد".

وولفتت الوزارة في بيان إلى أن "أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 53 حالة"، مؤكدة "فحص 1782 نموذجا في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1602، والوفيات 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1096".