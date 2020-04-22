أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس"، موضحة ان "الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة".
هذا وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن "الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة، في حين أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص، وأن الوزارة باتت تستطيع إجراء 4 آلاف فحص يومياً".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.