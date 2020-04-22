الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية، عن "تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة ​القدس​"، موضحة ان "الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في ​قطاع غزة​".

هذا وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن "الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة، في حين أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص، وأن الوزارة باتت تستطيع إجراء 4 آلاف فحص يومياً".