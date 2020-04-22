تسجيل 28 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في موسكو

أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو، عن "تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالفيروس".
وأشار المركز إلى أن "الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة، بعد أن كان 233 في الإحصائية السابقة، مشددا على أن معظم المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 30 إلى 93 عاما".
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حسب البيانات المنشورة صباح الثلاثاء، 52762 شخصا، بينهم 456 متوفيا و3873 متعافيا.
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