طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون ​الطقس​ الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتتكوّن طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

على أن يكون الطقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة التي تشتدّ أحياناً وتصل سرعتها الى 60 كلم/ساعة.

وتتوقع المصلحة أن يكون الطقس الجمعةغائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تقارب ال 90كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاث أمتار كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2200 متر وما فوق.