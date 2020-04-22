شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: ناقشنا تخصيص يوم سنوى للاحتفال بـ"الجيش الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، على أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالدور الذى تقدمه الفرق الطبية، مضيفاً :"تناولنا فى البرلمان تخصيص يوم سنوى للاحتفال بالجيش الأبيض".

وقال السيد الشريف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on":" مصر ضربت أروع الأمثلة فى التعاون والتكاتف.. وجميع المغتربين والأجانب تتم معاملتهم أفضل معاملة.. أزمة كورونا أرسلها المولى عز وجل.. إنها نعمة لتعديل أخلاقيات الناس والدول، وحان الوقت ليفخر كل مواطن بكونه مصرياً"، مشيرًا إلى ان هناك خطوات لدعم الصحة والتعليم والمرحلة المقبلة ستشهد زيادة موازنة البحث العلمى".

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وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، قال "قلت ربنا يستر الشعب هيعمل إيه، ووجدت استجابة منهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحققنا اليوم أكبر احتياطى أجنبى".