وكيل النواب: قانونا "الشيوخ" و"المحليات" على أجندة المجلس الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، عن تفاصيل الأجندة التشريعية، خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها إصدار قانون مجلس الشيوخ وإصدار قانون المحليات، مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد البرلمان استمرار الطفرة التشريعية من أجل إتمام العملية التشريعية، مؤكداً أن البرلمان يعمل وفق أجندة متوافق عليها.
وأضاف وكيل مجلس النواب ، في حواره لبرنامج كل يوم مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة أون، أن هناك أحزاب بدأت في حوارات مجتمعية حول قوانين الانتخابات، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، ولكن كل هذه الجلسات توفقت بسبب الأزمة العالمية كورونا.
وتابع، أن مهمة البرلمان منذ بداية انعقاده وكل وعوده تتحقق على أرض الواقع، فهذا المجلس أنجز تشريعيات لم تنجز فى أى برلمان سابق، مؤكدًا أن البرلمان كان شريكاً في خطة الإصلاح الاقتصادى التي يتم جني ثمارها.
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