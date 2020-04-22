شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوشقة» يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم أعضاء الهيئة العليا للحزب، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ودعا المستشار بهاء الدين أبوشقة المولى عز وجل أن يزيل عن العالم جائحة «كورونا»، وأن يمن الله بالشفاء على جميع المرضى بهذا الوباء القاتل، وأن تسود الصحة بين الجميع، وأن يعم الأمن والسلام العالم. ويدعو الله للمواطن المصرى أن يبيت معافى فى بدنه ومطمئناً فى سربه.

وتوجه رئيس الوفد بالتهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود البلاد بحكمة تحمى مصر من الوقوع فى أزمات اقتصادية صعبة، وفى الوقت نفسه يحمى الوطن من خطر الإرهاب الداهم الذى يقضى على الأخضر واليابس، حتى فى أوقات الأزمات التى يمر بها العالم أجمع.

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وتقدم رئيس الوفد بالتهنئة إلى أطباء مصر الأوفياء، ويحييهم على جهودهم الدؤوبة والمخلصة التى تفوق الخيال فى مواجهة وباء كورونا الشرس، وبذلهم أرواحهم لتخليص البلاد من هذا الوباء وحماية المصريين من الإصابة به، متمنياً أن يعافى الله الجميع من شرور هذا المرض.