شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: المزارعون والفلاحون أكثر الفئات عملا ولا يتكلمون أو يشتكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفلاحين والمزارعين أكثر الفئات التي تعمل في الدولة ولا تشتكي أو تطلب، متابعا: "مرت على الدولة ثورتين والفلاحين والمزارعين هم الطبقة الوحيدة التي كانت تعمل، هذه الفئة تطعم الدولة، ومع ذلك لا تتكلم، وهناك فئات كثيرة بحاجة للدعم، لكن الموازنة مضغوطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ردا علي مطالب بعض النواب بمنح العلاوة للعاملين بالصناديق الخاصة.

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وتابع عبد العال: "موازتنا مضغوطة، ووزير المالية كل يوم بيشد في شعره، ولولا أزمة كورونا كان هيبقي فيه إفراج في الاقتصاد، وكانت هناك مزايا ستقدم لكل المواطنين وليس الموظفين فقط، ولولا شجاعة القيادة السياسية في اتخاذ القرارات الاقتصادية كان حالنا هيبقي أصعب من ذلك، هي التي أبقت الاقتصاد المصري قويا، وأنا متأكد أنه بعد انتهاء هذه الجائحة ستكون مصر وتظل موطن للاستثمارات، ولابد من دعم الزراعة والصناعة".