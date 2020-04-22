شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: وقفنا إحتراماً للأطباء وأدعو رجال الأعمال لمساندة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد الشريف وكيل مجلس النواب، نداء إلي كل رجال الأعمال بالوقوف بجوار الدولة المصرية في ظل هذه الأزمة العالمية من أجل تخطيها.

وقال وكيل مجلس النواب، البرلمان هو ممثل الشعب وكل النواب يعملون من اجل خدمة المواطن، من خلال التشريعات التي تسعد المواطنين، اضافة الي القرارات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وساندنا الدولة في اتخاذ هذه القرارات في ظل ازمة كورونا، لافتا ان هناك تشاور دائم مع الحكومة في مواجهة كورونا.

وأضاف وكيل مجلس النواب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج كل يوم، أنهم ناقشوا في البرلمان أزمة العالقين في الخارج، إضافة إلي أن أصحاب المعاشات سيكونون سعداء لصرف العلاوات فى شهر يوليو تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، موجهًا التحية لكل الأطباء العاملين لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن البرلمان وقف احترامًا اليوم لكل الأطباء.

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