شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة المصريين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك اجتماعا سيعقده رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة، لدراسة كيفية عودة كل المصريين العالقين بالخارج، مشددا علي أن الدولة لم تقصر في هذا الملف.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الدولة لم تقصر والمشكلة ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض".

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جاء ذلك بعد حديث بعض النواب خلال الجلسة العامة عن عدم تمكن بعض المصريين العالقين بالخارج من العودة إلي مصر.