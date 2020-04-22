شكرا لقرائتكم خبر عن 16 رسالة مهمة من رئيس البرلمان للحكومة والمواطن اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال أولي الجلسات العامة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، العديد من الرسائل الهامة، للحكومة والمواطن.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز رسائل الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة :

1- أكد أن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر هى التى ساعدت الدولة على مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها وأثارها الاقتصادية، حيث أدت إلى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة هذه الأزمة بقوله :"لولا القرارات الشجاعة التى اتخذت فى توقيت كان البعض قلقا منها، فهى التى حفظت الشعب المصرى حاليا لمواجهة هذه الجائحة".

2- أكد أهمية الوعي لدي المواطنين بخطورة أزمة جائحة فيروس كورونا، وأن إدراك خطورة الأمر تعتمد علي إرادتنا، وأيا كانت الإجراءات الاحترازية وتقليل الحركة، لن تجدي إذا لم يكن لدي المواطن وعي، لابد أن تكون أنت رقيب علي نفسك، قائلاً : العلاج الوحيد لهذا الوباء حتي الآن هو الوقاية، والكمامة لو مش متوفرة أي ست بيت تستطيع أن تقوم بصنعها بنفسها، تجيب القماشة وتعملها.

3- وجه التحية لأعضاء مجلس النواب علي جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلا لهم: "لن أنسي أن أوجه لكم التحية عندما تفاعلتم بإيجابية مع مبادرة التبرع، وهذا يدل علي إخلاصكم للوطن وتدافعكم لدعمه في هذه الظروف الصعبة، واشكركم علي تفاعلكم الإيجابي مع أمانة المجلس لتطبيق الإجراءات الوقائية، لذلك استطعنا عقد الجلسة اليوم والجلسات القادمة بإذن الله، كما أشكركم علي دوركم في المساعدات التي تقدموها للمواطنين في دوائركم، وأعلم أن الكثير منكم لا يفصح عن ذلك".

4- وجه الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي جهوده والحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الشكر كل الشكر لهذا الرجل رئيس وزراء شاب يعمل ويتحرك رغم هذه الجائحة، ويسافر عددا من المحافظات"، وكذلك وجه الشكر للعديد من المنظمات والمؤسسات الشعبية، ونتمني أن نخرج من هذه الأزمة بخير، وأن نحول الأزمة لفرصة للبناء".

5- وجه التحية للقوات المسلحة المصرية لما تقوم به من جهد ملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "القوات المسلحة كانت حاضة فى هذه الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصرى واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة"، وتابع: "وكان هذا أمر مُفرح ومُشرف، وهناك خطة مُحكمة لإدارة الأزمة".

6- أشاد بتحرك وزارة الصحة والسكان وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجمهورية الصين الشعبية لخبرتها فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى تجهيز مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات، وتجهيز العديد من أماكن العزل بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وتدريب الأطباء وأطقم التمريض على التعامل وتوفير ما يلزم من أقنعة واقية ومستلزمات طبي.

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7- أكد أن رجال الأعمال كان لهم دورا وطنيا فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، قائلا: "أعلم جيدا أن رجال الأعمال جميعا أبقوا على العمالة لديهم ومنحوا بعضهكم إجازان بأجر كامل، وهؤلاء كان لهم دورا وطنيا فى مساندة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا".

8- قال إن القطاع الخاص قام بدوره فى أزمة فيروس كورونا وحافظ على العمال، مشددا على ضرورة التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد، قائلاً الرئيس قال من أول يوم أن صحة المواطن أولا، ولكن عجلة الاقتصاد لابد ان تسير لمصلحة المواطن ولذلك وازن بين الأمرين، مضيفاً : جال الأعمال كان لهم دور وطني"، ولا مجال حاليا لتوجيه النقد فهذه اللحظة للاصطفاف الوطنى، وساعة الحساب والعتاب بعد الأزمة".

10- دعا الحكومة إلي تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلي فرصة لبناء الدولة، وطالبها بتشكيل خلية اقتصادية من الآن لدراسة ما بعد كورونا، مؤكدا أن العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا.

11- قال إنه بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعي بعض الدول إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر، فلدينا بنية تحتية وأساسية في الطرق والموصلات والكباري، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلي الحكومة أن أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون علي الاقتصاد العالمي وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمي، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك علي مصر.

12- شدد علي أهمية التعامل مع المستجدات والمتابعة مع المؤسسات الدولية في ظل هذه الأزمة، لابد من تخفيض الديون الخارجية أو إيقاف الفوائد.

13- أكد الحرص علي عودة كل المصريين العالقين وأن سياسة الدولة تقوم علي أن كرامة المواطن أولاً في الداخل والخارج، مشيراً إلي أن الدولة بادرت بعودة العالقين، وتحملت التكلفة، ووجه الرئيس، صندوق تحيا مصر بتحمل التكلفة، بقوله :" لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن، الرئيس وجه أول أمس بعودة العالقين وخاصة الموجودين فى دول الخليج، والحكومة تعمل فى هذا الاطار لتنفيذ التوجيه، ولا نقبل إهانة أى مصرى خارج البلاد ".

14- وحرصا من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وجه النواب بالإلتزام بالتباعد والمسافات الآمنة في الجلوس بالمقاعد.

16- كما وجه الشكر للمستشار الدكتور محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، علي جهود الأمانة العامة في مواجهة الأزمة وتطبيق الإجراءات الوقائية".