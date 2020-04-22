شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": أمامنا فرصة ذهبية لتغيير ترتيب مصر عالميًا بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا يمكن استغلالها فى تحويل العديد من التحديات التى تواجه مصر إلى فرص إيجابية مهمة للغاية، مشددًا على أن المشهد فى العالم والدولة المصرية لن يكون كما هو بعد هذه الأزمة وهناك إعادة نظر كاملة على مستوى العالم فى كل الأمور الاقتصادية والاجتماعية كما أنه سيكون هناك تراجعا لدول على حساب آخرى فى ترتيبها العالمى، قائلاً: "لدينا فرصة ذهبية لنكون رقم كبير فى العالم بعد كورونا ونسجل تقدمًا أكبر وهو ما يستلزم خطة للعمل عليها فى الوقت الحالى".

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك الكثير من المجالات والفرص لدى مصر يمكن أن يستغلها الاقتصاد المصرى لإنعاشه بعد هذه الأزمة الاستثائية والتى رغم صعوبتها إلا أنها كشفت ما يمكن تحويل هذه النقمة إلى نعمة لصالح مصر المشهد فى العالم والدولة المصرية ومنها الصناعة والزراعة والخدمات والصحة والبحث العلمى.

وأكد أن اللجنة ستدرس كل التحديات التى تواجه مصر وكيف يمكن استغلال ذلك فى ظل كورونا وستصدر توصيات بشأنها فى ختام مناقشتها لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 -2021 .

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وتابع قائلا: "هذه الأزمة أفادتنا فى تعلم أن هناك طاقات غير تقليدية كبيرة للغاية انطلقت فى إدارة الأزمة وتم معرفة كيفية إدارة أزمة كبيرة مثل هذه عمليا وبالفعل تعاملت حكومة مصطفى مدبولى باحترافية وبدأ المواطن يثق فى الحكومة ومن ثم يمكن حل مشاكلنا الأقتصادية بهذه الإدارة المحترفة".