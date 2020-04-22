شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يكشف تفاصيل تعذيب معارض قطرى حتى وفاته بسجون تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل الانتهاكات والتعذيب الذى تعرض له الإعلامي المعارض القطري، فهد بوهندي، وتم قتله داخل السجون القطرية، مع تعتيم كامل من الحكومة القطرية، والإعلام القطري، وهو ما يكشف عن حقيقة التعامل القطري مع كل من يعارضه.

Advertisements

وأضاف التقرير أنه قبل سنوات أكد أقاربه أنه تم اعتقاله، وبعدها أغلقت كل حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعى، واختفى أي أثر له، وبعدها أكدوا أنه تم تعذيبه في سجون تميم، وتحديدًا في سجن بوهامور، أحد أخطر السجون القطرية، والذى سجن فيه العديد من أبناء المعارضة القطرية، وأبناء العائلة الحاكمة الذين عارضوا حكم تميم بن حمد، وفشله في إدارة البلاد.

ويمارس النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد الإرهاب والتعذيب والتنكيل داخل السجن القطرى الملقب بجوانتنامو قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية اقتياد زعماءها السياسيين السنوات الماضية إلى سلخانة بوهامور بحسب وصف المعارضة القطرية للسجن، وكان يشغل «بوهندي» منصب مدير مركز الإبداع الثقافي في تلفزيون قطر وسجن نتيجة تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي.