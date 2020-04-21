السلطة الفلسطينية تعلّق إجراءات الحجّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّقت السلطة الفلسطينيّة، الثلاثاء، جميع الإجراءات المتعلّقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة، محمد إشتيّة، الذي يتولّى وزارة الأوقاف.

وأضاف إشتيّة، في مؤتمر صحافي في رام الله، "أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج. السبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت كامل هذه الإجراءات إلى إشعار آخر"، وقال إنه تم كذلك إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس أربع حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة، إصابة كان آخرها تسجيل خمس إصابات، الثلاثاء، اثنتان منها في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة ترمي لتخفيف أعباء الأزمة، قال إشتيّة "وزارة الأوقاف ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسلامية وهذه آلاف الدونمات"، وأضاف "هناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر في خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف الوزارة جاهزة في هذا الأمر".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.