غوارديولا يتمسك بضم نجم إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يتمسك بالتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مانشستر سيتي يخطط لتقديم عرض جديد بشأن ضم ميلان سكرينيار، يتضمن إدراج لاعب أو اثنين، لإرضاء أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان.
وأشار إلى أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يتمسك بضم سكرينيار، حتى في حالة تأكيد استبعاد السيتيزينز من دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.
وأوضح الموقع أن موقف كونتي من بيع سكرينيار لن يتغير، وسيرفض أي صفقة تبادلية، لأنه يعتبر المدافع السلوفاكي قطعة أساسية في الإنتر.
وذكر أن إنتر لن ينظر أيضًا إلى أي عرض لسكرينيار، يقل عن 70 أو 80 مليون يورو، مشددة على أن هذا الرقم لا يستطيع أي نادٍ دفعه في الوقت الحالي.
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