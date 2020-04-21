شكرا لقرائتكم خبر عن بالإضافة لـ«كورونا».. الأمم المتحدة تحذر من كارثة في بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من وقوع كارثة طبيعية في بنغلاديش التي تستعد لاستقبال موسم الأمطار هذا العام في ظل كارثة صحية في العالم ممثلة بكوفيد-19.

وأوضح الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين أندريه ماهيستش، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف، أن هناك عواقب وخيمه إن لم تكتمل الاستعدادات السنوية لاستقبال الأمطار الموسمية في بنغلاديش في الوقت المناسب، في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا حول العالم.

وأفاد ماهيستش، أن الأمطار الموسمية المقبلة تهدد بتفاقم الوضع الصعب للاجئين في بنغلاديش، رغم عدم ظهور حالات موثقة للإصابة بمرض كوفيد-19 في بنغلاديش، مشيراً إلى أهالي البلد واللاجئين في كوكس بازار يعدون الأكثر عرضة لخطر الإصابة على مستوى العالم.

وأشار إلى الحاجة الماسة لتوفير أدوات الوقاية الشخصية أخذا بعين الاعتبار حجم الطلب عليها، وضمان توزيعها بشكل فعال للحد من تفشي الجائحة بسرعة، مبيناً أنه في حين تم تخفيض حجم العمليات الإنسانية في المخيمات واقتصارها على الأنشطة الأشد إلحاحا، فقد تواصل المفوضية توزيع "حزم التثبيت" التي تدعم مآوي اللاجئين ضد الرياح.