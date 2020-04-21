شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على أول اختبار منزلي للكشف عن «كورونا» بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الإدارة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي: إن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار موافقة طارئة، ستسمح باختبارات أسهل وأكثر سلاسة للكشف عن الفيروس من خلال السماح للأشخاص بجمع عينات خاصة بهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مشيرةً إلى أن من سيجرون اختبار مسحة الأنف، سيمكنهم إرسال العينة عبر البريد إلى المختبرات.
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هذا الإجراء يوفر خيارًا مناسبًا وموثوقاً لجمع عينات الأفراد من المنازل.
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