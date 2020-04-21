شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 157 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 14 والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 49 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 1181 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن الـ 157 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سٌجل في مصر بفيروس "كورونا" هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.
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