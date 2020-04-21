شكرا لقرائتكم خبر عن 163 إصابة جديدة ترفع حصيلة المغرب إلى 3209 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 3209 بعد تسجيل 163 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 145 حالة بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن سبب ارتفاع حالات الإصابة خلال اليومين الماضيين راجع إلى اكتشاف بؤرتين للفيروس في وحدتين صناعيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وإن المخالطين لهذه الحالات يوجدون تحت المراقبة الطبية.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 393 شخصاً في المجموع، أما الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري فبلغ 14891.

وأكدت الوزارة أن الوضعية الوبائية متحكم فيها على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة، داعية مواطنيها إلى المزيد من اليقظة والحذر والالتزام بمقتضيات الطوارئ الصحية ومحاصرة الجائحة.