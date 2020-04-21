شكرا لقرائتكم خبر عن 163 إصابة جديدة ترفع حصيلة المغرب إلى 3209 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة المغربية إن سبب ارتفاع حالات الإصابة خلال اليومين الماضيين راجع إلى اكتشاف بؤرتين للفيروس في وحدتين صناعيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وإن المخالطين لهذه الحالات يوجدون تحت المراقبة الطبية.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 393 شخصاً في المجموع، أما الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري فبلغ 14891.
وأكدت الوزارة أن الوضعية الوبائية متحكم فيها على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة، داعية مواطنيها إلى المزيد من اليقظة والحذر والالتزام بمقتضيات الطوارئ الصحية ومحاصرة الجائحة.
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