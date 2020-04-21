اتحاد الرماية يحدد موعداً جديداً لاجتماعه غير العادي

رياضة 2020-04-21 | 22:53 371 مشاهدة حدد الاتحاد العراقي المركزي للرماية، الموعد النهائي لاجتماعه غير العادي بعد تأجيله اكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة. وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، انه "تماشيًا مع الظرف الراهن وبعدَ أن أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس " كورونا " في العراق، رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحاً وإلى الساعة 6 مساءً، قررت الجمعية العمومية من الاندية والأتحادات الفرعية الداعية الى الاجتماع غير العادي للاتحاد العراقي المركزي للرماية والذي كان من المقرر إنعقاده في 23/4/2020 من شهر نيسان الجاري ، قررت تأجيل هذا الاجتماع الى موعد قريب حددته الهيئة العمومية يوم الثلاثاء القادم الموافق 2020 /4 / 28 ، على قاعة الشعب الأولمبية لكرة السلة". وأضاف أن "الجمعية العمومية للرماية الأولمبية قد أرسلت إشعاراً بموعد عقد هذا الأجتماع الى الأتحاديين الدولي والآسيوي للرماية وكذلك الأتحاد العربي". وأكد الاتحاد، على "جميع أعضاء الجمعية العمومية الأخذَ بعين الأعتبار الحرص الصحي الكامل من ارتداء الكمامة والكفوف للوقاية الأحترازية حفاظاً على الصحة العامة".



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