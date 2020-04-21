اتحاد الرماية يحدد موعداً جديداً لاجتماعه غير العادي

2020-04-21 | 22:53
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حدد الاتحاد العراقي المركزي للرماية، الموعد النهائي لاجتماعه غير العادي بعد تأجيله اكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة.
وأضاف أن "الجمعية العمومية للرماية الأولمبية قد أرسلت إشعاراً بموعد عقد هذا الأجتماع الى الأتحاديين الدولي والآسيوي للرماية وكذلك الأتحاد العربي".
وأكد الاتحاد، على "جميع أعضاء الجمعية العمومية الأخذَ بعين الأعتبار الحرص الصحي الكامل من ارتداء الكمامة والكفوف للوقاية الأحترازية حفاظاً على الصحة العامة".
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