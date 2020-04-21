أعرق الأندية العراقية يحتفل بذكرى تأسيسه الـ89

رياضة 2020-04-21 | 23:16 606 مشاهدة هنأت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، وزارة الدفاع والكوادر التدريبية واللاعبين والعاملين في النادي وعشاق الصقور بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتأسيسه والذي يصادف اليوم الاربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نيسان الحالي.



وأضاف الزيدي أن "يوم تأسيس أعرق واكبر الأندية العراقية على الصعيد المحلي والاسيوي هي مناسبة لها خصوصيتها كون النادي ولد كبيراً، وسيبقى خالدا بتاريخ ناصع بالبطولات والإنجازات المحلية والخارجية"، متمنيا التوفيق للجميع وتحقيق الافضل ليبقى نادي القوة الجوية رقما صعبا في وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان تلقته الخليج 365، أن "ذكرى تأسيس النادي تعتبر مناسبة عظيمة وكبيرة على عشاق فريق القوة الجوية وكل من ينتمي ويعشق كيان هذا النادي العريق الذي حقق انجازات على مدى تسعة وثمانين عاما واخرها تكللت بالتتويج باللقب الاسيوي ثلاث مرات متتالية".وأضاف الزيدي أن "يوم تأسيس أعرق واكبر الأندية العراقية على الصعيد المحلي والاسيوي هي مناسبة لها خصوصيتها كون النادي ولد كبيراً، وسيبقى خالدا بتاريخ ناصع بالبطولات والإنجازات المحلية والخارجية"، متمنيا التوفيق للجميع وتحقيق الافضل ليبقى نادي القوة الجوية رقما صعبا في الرياضة العراقية والاسيوية ومن انجاز الى اخر ومن تطور الى تطور اكبر وأعلى". وهنأ الزيدي كافة اعضاء الهيئة الادارية وجميع الفرق والموظفين والجماهير المتواجدة في جميع أنحاء العراق والعالم وجميع من ارتدى فانيلة الصقور، بمناسبة ذكرى تأسيس أول نادٍ رسمي في العراق.

المحرر: محمد خليل

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