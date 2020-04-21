اتحاد السباحة يحدد موعد انتخاب رئيسه الجديد

رياضة 2020-04-21 | 23:09 409 مشاهدة حددت الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي للسباحة، الموعد النهائي لانتخاب رئيس جديد للاتحاد. وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، انه "استناداً لقرار الاتحاد الدولي للسباحة، وجهت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة الدعوة للجمعية العمومية (الاندية الاعضاء) للاتحاد لعقد اجتماع غير عادي".



وأضاف ان "الاجتماع سيعقد يوم الاربعاء الموافق 13/5/2020 الساعة الرابعة عصراً على قاعة مسبح الشعب الأولمبي، لغرض انتخاب رئيس جديد للهيئة الادارية للاتحاد بدلاً من الرئيس السابق".

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