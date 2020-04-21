دخلت فرقة عسكرية خاصة تابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة القدس الشرقية، في حدث أول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو (1993).
وأكد الموقع الإلكتروني "أمد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، شهدت حدثا هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في عام 1993.
وفي مشهد احتفالي، قامت حركة فتح "م7" إقليم القدس بتنظيم استقبال للقوات الفلسطينية الخاصة (101) التي تدخل بلدة العيزرية لأول مرة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعلنتها حكومة رام الله، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا
وفي مشهد احتفالي، قامت حركة فتح "م7" إقليم القدس بتنظيم استقبال للقوات الفلسطينية الخاصة (101) التي تدخل بلدة العيزرية لأول مرة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعلنتها حكومة رام الله، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تشهد حدثا أول من نوعه منذ عام 1993 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.