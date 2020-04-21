فلسطين تشهد حدثا أول من نوعه منذ عام 1993

وأكد الموقع الإلكتروني "أمد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، شهدت حدثا هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في عام 1993.

وفي مشهد احتفالي، قامت حركة فتح "م7" إقليم القدس بتنظيم استقبال للقوات الفلسطينية الخاصة (101) التي تدخل بلدة العيزرية لأول مرة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

