تسجيل خروقات بواسط وخلية الازمة تهدد باعادة فرض الحظر الشامل

اعلنت خلية الازمة في واسط، الثلاثاء، عن تسجيل خروقات في المحافظة اليوم، فيما هددت باعادة فرض حظر التجوال الشامل.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل خروقات للمواطنين في اليوم الاول من قرار رفع حظر التجوال الجزئي".
واضافت انها "بصدد اعادة فرض الحظر الكلي في شهر رمضان إذا استمرت تلك الخروقات".
وقررت خلية الأزمة في محافظة واسط، في 18 نيسان الحالي، رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى فتح الشوارع الرئيسة داخل الأقضية والنواحي من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 عصراً ومنع الدخول والخروج من السيطرات الخارجية للمحافظة، فيما أكدت استمرار إغلاق دوائر الدولة ومنع إقامة التجمعات.
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