لبنان.. رجل يذبح زوجته ويقتل 8 بالرصاص

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

في المقابل، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة "مجهولة".



وقال المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.

من جانبه، استنكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب "الجريمة المروعة"، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.