دعوى قضائية ضد جنيفر لوبيز بـ 150 ألف دولار بسبب صورة.. ما قصتها؟

رفع المصور الأمريكي "ستيف ساندز" دعوى قضائية ضد الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز، لنشرها صورة على موقع إنستغرام، مطالبا إياها بتعويض قدره 150 ألف دولار.

واتهم ستيف سانز المصور الأمريكي، لوبيز وشركة الإنتاج لها بالتعدي على حقوق الطبع والنشر، وقد تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في نيويورك من قبل محامي نيابة عن المصور. ووفقاً لوثائق المحكمة، ذكر موقع "ذا نيوز"، أن ساندز قاضى المغنية بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدمها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض.





ووفقاً للتقرير، فقد شاركت جينيفر الصورة على حسابها الخاص بها بموقع إنستغرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع. وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على تطبيق مشاركة الصور والفيديو عندما نشرت في يونيو 2017.

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