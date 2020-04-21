شاهد..السفير الأمريكي يوجه الشكر لمصر على الإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، الشكر لحكومة وشعب مصر، على الإمدادات الطبية السخية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرسالها إلى الولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة بلاده أزمة جائحة "كورونا المستجد".



وقال كوهين، في رسالة مصورة بثت على صفحات السفارة الأمريكية بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "إنني وبالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، أعرب عن الشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم والإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد.

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وأضاف السفير الأمريكي، أنه في هذا الوقت العصيب، فإن التبرع السخي الذي قدمتموه الآن هو رمز عظيم لتضامننا معًا والتقدير الكبير من جانبكم لشراكتنا الاستراتيجية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو لنقل المساعدات الطبية والبدل الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.