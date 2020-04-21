محتجون لبنانيون: الموت من الجوع لا يختلف عن كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

اعتصم محتجون لبنانيون أمس أمام قصر الأونيسكو في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسة تشريعية.

وشهد محيط قصر الأونيسكو في بيروت تجمعا للمحتجين، الذين انطلقوا من بيروت وعدد من المناطق اللبنانية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان.

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وأكد المحتجون استمرار ثورتهم التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي «حتى تحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها»، معتبرين أن «الموت بسبب كورونا يشبه الموت بسبب الجوع والعوز»، وأعلنوا أنهم «لن يتراجعوا عن تحركاتهم، وأن كورونا لن تمنعهم عن تحقيق مطالبهم».

وأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

ومن بين مشاريع القوانين التي يدرسها مجلس النواب في جلسته التشريعية اقتراح القانون الرامي لإنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على القطاع الخاص، واقتراح القانون الرامي لمنح عفو عام عن بعض الجرائم واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء السرية المصرفية.