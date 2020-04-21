فتح: الاستجابة السعودية أنقذت المتضررين من سيول اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.
وأكد فتح أن المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من المركز للنازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.
وعبر الوزير فتح عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلاده، مؤكدا أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، إغاثة المتضررين من السيول بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
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