شكرا لقرائتكم خبر

180 انتهاكا حوثيا خلال أسبوعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع، تعز

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 180 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 حتى 16 أبريل الحالي.

وقالت إن فريق الرصد والتوثيق الميداني للشبكة وثق حالات قتل في تعز وإب والحديدة والبيضاء وصنعاء والضالع ومأرب وحجة، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في المحافظات نفسها بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ الباليستية، مما أسفر عن سقوط (16) قتيلا، فيما تسبب قناص لميليشيات الحوثي في قتل 7 حالات.

ولفت إلى أن الفريق الميداني للشبكة رصد 6 حالات قتل بطلق ناري مباشر، و3 حالات إعدام ميداني قامت بها الميليشيات بحق مدنيين، كما سجل التقرير 4 حالات قتل نتيجة الحرق، وحالتي قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات الحوثية، و5 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، إضافة إلى 3 حالات إصابة نتيجة أعمال القنص، و5 عبر الألغام الأرضية.

Advertisements

وسجل التقرير47 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة، وتدمير 13 منزلا بشكل كلي، وتضرر 8 منازل بشكل جزئي، و9 حالات اقتحام، و17 حالة نهب، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بتغيير أسماء 35 منشأة تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكارها ومعتقداتها، واستبدال أسماء قاعات التدريس في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الحكومية بأسماء قياداتها الذين لقوا مصرعهم في مختلف جبهات القتال.

ونوه إلى أن الميليشيات قامت بإطلاق سراح 200 سجين من محافظة إب، وهم متهمون بقضايا جنائية من بينها القتل، مقابل الزج بهم في جبهات القتال التي تعاني من انهيارات كبيرة، فيما تصر على إبقاء معتقلي الرأي والصحافة والسياسيين في السجون دون أي تهم حقيقية موجهة لهم.

من جهتها، أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أمس هجوما شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب، ولقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون.

وفي العاصمة اليمنية الموقتة عدن أدت الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة إلى غرق أحياء وشوارع وغمر منازل وتضرر مصالح الناس وسياراتهم في عدد من المناطق بعدن، وتعد مديريتا كريتر والمعلا الأكثر تضررا للمرة الثانية بعد حوالي شهر من كارثة السيول.

وكان مركز الأرصاد الجوي في مطار عدن الدولي، قد حذر من «أخدود جوي منخفض ماطر على عدد من المحافظات اليمنية، ومنها العاصمة عدن، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء».