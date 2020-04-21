مسؤول أممي: 256 مليون شخص مهددون بالمجاعة مع نهاية 2020 بسبب كورونا

حذر المدير التنفيذي ل​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي ، من أن 265 مليون شخص حول العالم، مهددون بالمجاعة بحلول نهاية 2020، جراء جائحة كورونا.

وأشار بيزلي إلى أنه قام بإبلاغ "العديد من قادة دول العالم، خلال الشهور القليلة الماضية، قبل أن يصبح ​فيروس كورونا​ مشكلة، بأن عام 2020 سيواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وتعود أسباب ذلك إلى الحروب في ​سوريا​ و​اليمن​، وتفاقم الأزمات في دول مثل جنوب ​السودان​ و​بوركينا فاسو​ ومنطقة الساحل الإفريقي، وتدفق الجراد الصحراوي في ​إفريقيا​ والكوارث الطبيعية المتكررة، وأنماط الطقس المتغيرة والأوضاع في ​الكونغو الديمقراطية​ والسودان و​إثيوبيا​ وغيرها".

ولفت إلى وجود "821 مليون شخص ينامون جوعًا كل ليلة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 135 مليون شخص آخر يواجهون مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ، وهذا يعني أن 135 مليون شخص على وجه الأرض يسيرون نحو حافة المجاعة، لكن الآن يظهر تحليل برنامج الغذاء العالمي أنه بسبب فيروس كورونا يمكن دفع 130 مليون شخص إضافي إلى حافة المجاعة بحلول نهاية عام 2020، أي ما مجموعه 265 مليون شخص"، داعياً العالم إلى "الإتحاد لهزيمة هذا الفيروس وحماية الدول والمجتمعات الأكثر ضعفًا من آثاره المدمرة المحتملة".