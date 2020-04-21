المواصلات الفرنسية: توقف شبه التام للطيران بين فرنسا والدول الواقعة خارج منطقة شنغن

أعلنت وزيرة المواصلات و​البيئة​ الفرنسية إليزابيت بورن، عن "الوقف شبه التام للطيران بين ​فرنسا​ والدول الواقعة خارج منطقة شنغن، في إطار إجراءات مكافحة وباء ​كورونا​"، مشيرة الى ان "الرحلات التي جرى تنظيمها سابقا لإعادة من تبقى من مواطنين فرنسيين من خارج منطقة شنغن كانت مستمرة حتى الآن، لكنها صارت على وشك الاكتمال".

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