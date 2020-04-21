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أنصار مادورو وغوايدو أجروا مفاوضات سرية وسط أزمة جائحة كورونا

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ذكرت مصادر مطلعة من جانبي الأزمة الفنزويلية لوكالة "​رويترز​"، أن أنصار الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، وخصمه زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، بدأوا مفاوضات سرية وسط مخاوف من تبعات جائحة ​فيروس ​.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بدأت على خلفية المخاوف المتزايدة من تداعيات انتشار عدوى كورونا، والتضخم البالغ والنقص المرتفع للوقود وقلق بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم من سبل ضمان إنقاذهم سياسيا حال تغير محتمل للسلطة في ظل تشديد ​الولايات المتحدة​ عقوباتها على ​فنزويلا​".

وأكدت مصادر من طرف مادورو أن معسكره يخوض مفاوضات مع 4 أحزاب سياسية معارضة أساسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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