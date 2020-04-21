الناتو: انضمام علمائنا إلى بحوث علمية في مجال دراسة ومواجهة الكورونا

أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، عن "انضمام علمائه إلى بحوث علمية في مجال دراسة ومواجهة وباء "كوفيد - 19"، موضحاً " إمكانية ضم نحو 6 آلاف متخصص بشكل عام إلى هذا العمل".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.