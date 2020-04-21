وزارة الأوقاف الفلسطينية: تعليق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، الذي يتولى حقيبة وزارة الأوقاف أيضاً، إنه "تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج هذا العام، بسبب فيروس كورونا"، مشيراً الى "إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة".
وشدد اشتيه على ان وزارة الأوقاف "ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسلامية، وهناك أملاك للأوقاف أي متضرر في خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده الوزارة فهي جاهزة في هذا الأمر".
هذا وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس 4 حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة، كان آخرها تسجيل 5 إصابات اليوم، اثنتان منها في قطاع غزة.
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