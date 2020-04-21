وزارة الأوقاف الفلسطينية: تعليق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس ​الحكومة الفلسطينية​ محمد اشتيه، الذي يتولى حقيبة ​وزارة​ الأوقاف أيضاً، إنه "تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل ​الفلسطينيين​ ل​موسم الحج​ هذا العام، بسبب ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى "إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة".

وشدد اشتيه على ان وزارة الأوقاف "ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من ​الأوقاف الإسلامية​، وهناك أملاك للأوقاف أي متضرر في خلال هذه ​الأزمة​ يريد أن تساعده الوزارة فهي جاهزة في هذا الأمر".

هذا وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها ​القدس​ 4 ​حالات​ وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة، كان آخرها تسجيل 5 إصابات اليوم، اثنتان منها في ​قطاع غزة​.