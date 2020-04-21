الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في ​قطاع غزة​ ​أشرف القدرة​، عن "تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ المستجد في القطاع، خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 17 حالة، منها 9 ​حالات​ شفاء".

ولفت القدرة الى أن الوزارة تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة صحية جيدة"، مشيرا إلى "إنهاء الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد ب​دير البلح​، وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة"، مبيناً ان "الصحة استلمت مؤخرا شحنة جديدة من ​الأدوية​ والمستهلكات الطبية من ​رام الله​، لكن شحنة الأدوية غير كافية"، مطالبا بـ"المزيد من الدعم لمواجهة فيروس كورونا".