ترودو: نرفع تمويل منظمة الصحة العالمية ونسعى لكشف الحقيقة حول بدء كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن "بلاده ترفع تمويلها ل​منظمة الصحة العالمية​ على خلفية جائحة ​فيروس كورونا​، وكندا تقدم أموالا بمقدار عشرات ملايين ال​دولار​ات في العام"، مشدداً على "ضرورة كشف الحقيقة والحصول على الأجوبة حول سير بدء الجائحة، لكي يتم التأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر أبدا، وكندا بكل التأكيد تنوي أن تكون جزءا من هذه الجهود".

كما أعلن ترودو أن ​حكومة​ بلاده تنشئ صندوقا لتقديم دعم عاجل للسكان بمبلغ 350 مليون دولار كندي، وسيتم إنفاق هذه الأموال عبر دعم منظمات خيرية وغير حكومية تعمل لمنع انتشار فيروس كورونا.