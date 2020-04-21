الفصائل الفلسطينية:قمنا بإجراءات بمخيم الجليل بعد إيجابية الفحص لسيدة

أشارت الفصائل الفلسطينية في بيان إلى ان "السيدة م. ش. فلسطينية سورية، من مخيم الجليل بعلبك، تعاني اساسا من مشكلة في التنفس وتعاني من ارتفاع في الحرارة، ذهبت لمستشفى دار الامل و اجري لها فحص pcr و كانت نتيجتها سلبية، ومنذ اسبوع انتقلت من دار الامل الى مستشفى رياق و اجري لها فحص pcr اخر و كانت نتيجته ايجابية، وتم نقلها قبل قليل لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي لاعادة الفحص".
وأشارت الفصائل إلى أنها قامت "بالتواصل مع عائلتها و طلبنا منهم الحجر الصحي الكامل و اتخذنا اجراءات عديدة كإغلاق كافة مداخل المخيم و منع التجمعات في الساحات او الشوارع و الالتزام بالحجر الطوعي" .
وأكدت أنه "تم تبليغ كافة الجهات المعنية اللبنانية من محافظة و بلدية و وزارة الصحة و سيتم غدا صباحا اخذ عينات من كافة افراد عائلتها و كذلك عينات عشوائية من المخيم".
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