الفصائل الفلسطينية:قمنا بإجراءات بمخيم الجليل بعد إيجابية الفحص لسيدة

أشارت ​الفصائل الفلسطينية​ في بيان إلى ان "السيدة م. ش. فلسطينية سورية، من مخيم الجليل ​بعلبك​، تعاني اساسا من مشكلة في ​التنفس​ وتعاني من ارتفاع في الحرارة، ذهبت لمستشفى ​دار الامل​ و اجري لها فحص pcr و كانت نتيجتها سلبية، ومنذ اسبوع انتقلت من دار الامل الى ​مستشفى رياق​ و اجري لها فحص pcr اخر و كانت نتيجته ايجابية، وتم نقلها قبل قليل لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي لاعادة الفحص".

‎وأشارت الفصائل إلى أنها قامت "بالتواصل مع عائلتها و طلبنا منهم الحجر الصحي الكامل و اتخذنا اجراءات عديدة كإغلاق كافة مداخل المخيم و منع التجمعات في الساحات او الشوارع و الالتزام بالحجر الطوعي" .

‎وأكدت أنه "تم تبليغ كافة الجهات المعنية اللبنانية من محافظة و بلدية و ​وزارة الصحة​ و سيتم غدا صباحا اخذ عينات من كافة افراد عائلتها و كذلك عينات عشوائية من المخيم".