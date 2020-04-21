البعريني: نحاول جمع لبنان شارعاً موحداً قوياً فيأتي من يقسمه طائفياً من أجل شعبوية ضيقة

أكد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​وليد البعريني​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، اننا "نحاول جمع ​لبنان​ شارعاً موحداً قوياً فيأتي من يقسمه طائفياً من أجل شعبوية ضيقة ومكاسب سياسية رخيصة وهذا ما شهده ​المجلس النيابي​ خلال مناقشة ​العفو العام​". إضغط للمزيد

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