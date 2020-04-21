ريفي عن تشريع زراعة الحشيشة:سلطة تقلب الأولويات وتصدر القرارات الخاطئة

علق وزير ​العدل​ الأسبق ​أشرف ريفي​ على إقرار قانون تشريع القنب الهندي، معتبراً أن "التشريع ل​زراعة الحشيشة​ في ظل غياب السيطرة الرسمية على الأرض والمعابر الحدودية، وتلكؤ عن إقرار قانون العفو، في ظل خطر إنتشار الوباء في السجون، سلطة تقلب الأولويات، وتفتقد للشجاعة، وتُصدر القرارات الخاطئة".

كما وحذر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، من "الإبقاء على الإكتظاظ في السجون".

تجدر الإشارة إلى أن ​المجلس النيابي​ اليوم أقر قانون زراعة القنب الهندي رغم معارضة ​كتلة الوفاء للمقاومة​ وبعض ​الكتل النيابية​.