نقولا نحاس: الحكومة تعاني من خلل أساسي ونحن لم نعطيها فترة سماح نهائياً

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، في حديث تلفزيوني، انه "لأول مرة يُشرع ​لبنان​ في المجال الزراعي وبالتحديد صناعة القنِّب الذي يوفر على الساحة الزراعية قيمة مضافة"، مشدداً على ان "الكتلة لم تعط ​الحكومة​ الحالية فترة سماح نهائياً ، لأن الحكومة بالنسبة لنا تعاني من خلل بنيوي وأساسي، ومن اجل هذا الأمر لم نعط الثقة للحكومة"، مشيراً الى انه "نحن مع تغير طريقة الحكم في لبنان ولكن طالما البلد مبني على توازنات طائفية وغيرها فلا أحد سيقبل ان ينكسر".

ولفت نحاس الى ان "كل شخص لم يرفض المسؤولية ووصل ولم يغيّر شيء فهو مسؤول وهذا النظام في لبنان اوصلنا الى هنا، والاقوى مسؤول اكثر من الاخرين لان الية اخذ القرار ليس لديها مرتكزات اساسية".