صحناوي: الاولوية بالنسبة لنا اليوم هي للقطاع الصحي والمالي والإقتصادي

أعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، في حديث تلفزيوني، ان "الاولوية اليوم بالنسبة لنا هي للقطاع الصحي، المالي، والإقتصادي، واليوم نحن بإمكاننا مراقبة ​الحكومة​، وحققنا تطور ايجابي"، موضحاً ان "الحكومة لا تحسد اليوم على موقفها فهي التي أتت بعد فجوة كبيرة، وهي التي حملت بيدها كرة نار، وكان هناط ضبابية تامة للأرقام، ومن الضروري ان يظهر للشخص الارقام الصحيحة لكي يتم وضع فاصل كبير بين الممارسات القديمة و​الجديدة​ واظهار حجم الفجوة الموجودة لديه".

ولفت صحناوي الى انه "عند استلام ​الحكومة الجديدة​ لم يكن هناك وضوح بحجم الخسائر، وتم انشاء خلية ازمة وعملت هذه الخلية ليلاً ونهاراً لكي تقوم بحل هذا الملف".