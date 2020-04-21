حصيلة إصابات كورونا بأميركا تتجاوز 800 ألف و5.5% منهم توفّوا

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، عتبة الـ800 ألف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.
وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس و من حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة.
وتأتي من نصيب الولايات المتحدة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا.
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