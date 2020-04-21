حصيلة إصابات كورونا بأميركا تتجاوز 800 ألف و5.5% منهم توفّوا

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​، عتبة الـ800 ألف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%.

وتعتبر ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​الدولة​ الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس و من حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وتأتي من نصيب الولايات المتحدة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا.