جنبلاط: ندين التطاول على الأبرياء ونقدم التعازي لذويهم دونما تمييز

علق النائب السابق وليد جنبلاط على جريمة بعقلين، مشيراً إلى ان "الجريمة التي حدثت في بعقلين مخيفة ومنبوذة لكنها فردية والأجهزة الأمنية المختصة هي وحدها المكلفة بالتحقيق".
ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحزب الاشتراكي اذ يستنكر ما حدث من عمل همجي طاول الأبرياء، يتقدم بالتعازي من اهل الضحايا اللبنانيين والسوريين دون اي تمييز متمنيا القبض على الفاعلين ايا كان الثمن".
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات تحدثت عن سقوط 9 قتلى على الأقل من دون معرفة التفاصيل الكاملة للجريمة.
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