مستشفى بيروت الحكومي: أجرينا 325 فحصاً للكورونا وأتت نتيجة واحدة ايجابية فقط

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، في تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، عن "إجراء 325 فحصاً مخبرياً لفيروس الكورونا، وأتت نتيجة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية، ووصل مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 24 إصابة".

ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 108 حالة شفاء"، موضحة ان "جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".