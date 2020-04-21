الأسهم الأوروبية تهبط بفعل انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا

هبطت ​الأسهم الأوروبية​ بفعل تأثير مزدوج لهبوط أسعار ​الخام الأميركي​ التاريخي وتقارير باهتة للأرباح الفصلية للشركات، ما أثار ذعرا بين المستثمرين القلقين من تضرر الاقتصاد بسبب ​كورونا​. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.4%، مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب. وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 6% تقريبا.

وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في ​أوروبا​ على خسائر تزيد على 3 في المئة بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي استحقاق أول شهر إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ.