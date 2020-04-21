ارتفاع ضخم لعدد وفيات كورونا بولاية نيوجيرسي الأميركية بواقع 379 وفاة

أعلن حاكم ​نيوجيرسي​ الأميركية فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في الولايات خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي.

تجدر الإشارة إلى أنه كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي.

هذا و ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية إلى 4753، بعد أن كانت على مستوى مساء 4377 الاثنين.