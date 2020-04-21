مستشفى بشري: حالتان ايجابيتان بالكورونا لغاية 20 من الشهر الجاري

اعلنت ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، عن "تسجيل حالتين ايجابيتين في فحوصات PCR لمصابين بفيروس الكورونا لتاريخ 20/4/2020".

هذا أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، عن "إجراء 325 فحصاً مخبرياً لفيروس الكورونا، وأتت نتيجة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 24 إصابة".