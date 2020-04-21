أرمينيا تغير طريقة احباءء ذكرى الإبادة بسبب كورونا

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يريفان: تطفئ أرمينيا الثلاثاء أضواء الشوارع في جميع ارجاء البلاد لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية لآلاف الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى، بعد ما تم إلغاء الاحتفالات السنوية بسبب الإغلاق الوطني المرتبط بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إدوارد أجاجانيان إنّ مسيرة المصابيح السنوية التقليدية في 23 نسان/أبريل سيتم إلغاؤها "من أجل سلامة وصحة المواطنين". وذكر أنّه عوضا من ذلك سيتم إطفاء أضواء الشوارع وسوف تقرع أجراس الكنائس في جميع ارجاء البلاد الخميس لإحياء الذكرى 105 للمأساة.

والجمعة، سيضع رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس الكنيسة الأرمنية كاثوليكوس غاريغين الثاني أكاليل الزهور في نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية على قمة تل في يريفان.

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يقول الأرمن أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى فيما كانت الإمبراطورية العثمانية تنهار، وهو ادعاء تدعمه العديد من البلدان الأخرى.

لكن تركيا، وريثة الإمبراطورية العثمانية المسلمة، ترفض بشدة مسمى الإبادة الجماعية، مدعية أنّ من 300 ألف إلى 500 ألف أرمني على الأقل والعديد من الأتراك أيضا قتلوا في النزاع الأهلي الذي نشب حين انتفض الأرمن ضد حكامهم العثمانيين وانحازوا إلى القوات الروسية الغازية.

والشهر الماضي، أعلنت أرمينيا، التي سجّلت 1401 حالة إصابة بفيروس كورونا و22 وفاة، حالة الطوارئ وفرضت إغلاقا وطنيا لإبطاء انتشار العدوى.